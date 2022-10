Mondiali ciclismo su pista | ecco i convocati della Nazionale Italiana

Leggi su blogciclismo

(Di martedì 11 ottobre 2022) In quel di Saint-Quentin-en-Yvelines vicino Parigi nelle date da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre si disputeranno idisu. La rassegna iridata vedrà al via un plotone di venticinque atletidal commissario tecnico Marco Villa, il quale punta quantomeno a ripetere la straordinaria spedizione iridata dello scorso anno. Tra gli azzurri presenti tanti bigdisciplina, fra i quali spiccano Filippo Ganna, Elia Viviani, Simone Consonni, Letizia Paternoster e Martina Fidanza. Ci saranno anche alcune delle nuove leve che agli scorsi Europei di Monaco di Baviera disputati in agosto hanno ben figurato, portando a casa anche delle medaglie.