Molte fedi | al Patronato incontro con Mimmo Lucano | il “sindaco dell’accoglienza”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 ottobre 2022) Bergamo. Martedì 11 ottobre alle 20.45 alla chiesa delSan Vincenzo, a Bergamo, si terrà uncon, il “”. L’iniziativa viene proposta nell’ambito di “sotto lo stesso cielo”, la rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo. L’exdi Riace, arrestato il 2 ottobre 2018, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato condannato lo scorso 30 settembre in primo grado a 13 anni e due mesi con l’accusa di aver strumentalizzato il sistemaa beneficio della sua immagine politica. “A Riace, alla fine degli anni novanta, non esistevano quasi più né l’agricoltura, né l’allevamento. L’unica possibilità per i pochi ...