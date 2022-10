(Di martedì 11 ottobre 2022) Il governo Draghi ha sbloccato circa 11 gigawatt di nuovi progetti per fontidi energia. La maggior parte (9,5 GW) verrà messa in esercizio nei prossimi mesi e nel 2023. Lo rende noto il ...

Agenzia ANSA

La Commissione tecnica presso il, inoltre, si è già espressa su 49 progetti (corrispondenti a 2,9 GW), per i quali ora si attende il parere del Ministero della Cultura. Rispetto a luglio 2022, ...Con gli ultimi sei progettida Palazzo Chigi (v. Staffetta 19/09/22) , il governo ha dato il via libera in tutto 1,2 ... i progetti che hanno ricevuto Via negativa dalda inizio anno sono ... Mite: sbloccati 11 GW di rinnovabili, 9,5 operativi a breve - Economia Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Il sopralluogo di Valeriani e Leodori in occasione della consegna dei lavori: "Una risposta concreta all'emergenza abitativa".