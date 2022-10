Missili Russia su Kiev | l’appello di Zelensky | “Servono armi” – Video

Leggi su italiasera

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Cos’altro distruggeranno i terroristi? Chi altro uccideranno?”. Nella notte che segue i bombardamenti russi sull’Ucraina e su, Volodymyrpubblica sui social unappello con la richiesta di altreper “porre fine al terrorismo” di Mosca. Unnel quale il presidente ucraino non compare, dove vengono invece mostrate le immagini con i diversi attacchi alla capitale – “gli obiettivi deidei terroristi in tutte le città del nostro Paese sono strutture civili, culturali ed educative”, si legge nella didascalia che accompagna il-, ma anche scene di resilienza del popolo ucraino per le strade e nei rifugi dopo e durante gli attacchi. “L’Ucraina distruggerà i terroristi, non possiamo essere distrutti – recita il testo ...