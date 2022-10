il Resto del Carlino

Minacciata più volte dal marito , che le sequestrò i documenti suoi e quelli della bambina, Adriana Volpe ha spiegato di aver vissuto momenti di panico in seguito adavvenuti anche ...Questi possono includere alcuni o tutti i seguenti: azioni fisiche (pugni, calci, morsi); azioni verbali (, commenti etnoculturali o sessuali) ed esclusione sociale (... Insulti, botte e minacce alla moglie: condannato un allenatore A quel punto, i militari sono stati costretti a bloccarla e a condurla in caserma dove, tra continui insulti e minacce, non placandosi la sua ira, è stata dichiarata in stato di arresto per l’ipotesi ..."Minacce e insulti", l’ex fidanzata di Marco Bellavia lancia delle pesantissime accuse dopo il ritiro dal Grande Fratello Vip, le sue parole.