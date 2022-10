Milano | riappare il murale rimosso di Marge Simpson di fronte al Consolato iraniano ma con il dito medio – La foto

Leggi su open.online

(Di martedì 11 ottobre 2022) Torna ildialgenerale dell’Iran ache era apparso il 5 ottobre in cuisi tagliava i suoi iconici capelli a sostegno delle donne iraniane in protesta dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne morta sotto la custodia della polizia morale dopo l’arresto per non aver indossato correttamente il velo. L’opera di AleXsandro Palombo, intitolata The Cut e riapparsa come The Cut 2, era stata rimossa il giorno seguente. Ora è tornata ancora più provocatoria: sempre con una ciocca di capelli in mano, ma con ilalzato e il volto arrabbiato. «Mantenere viva l’attenzione su questo drammatico evento è di vitale importanza perché è l’unico modo che abbiamo per sostenere con forza i giovani iraniani. La loro ...