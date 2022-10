Milano | le motivazioni della condanna di 24K | «Dietro la sparatoria una faida tra rapper per il controllo della zona»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 ottobre 2022) «Unatra bande rivali» per ragioni di «del territorio» e «contrapposizioni legate alla popolarità e ai video nel settoremusica rap» sarebbe il motivo, secondo il gup Tiziana Gueli,ladell’8 gennaio scorso in piazza Monte Falterona, quartiere San Siro a, in cui rimase gravemente ferito un 26enne egiziano. Lo scrive la giudice nellesentenza che ha portato lo scorso luglio allaa 2 anni e 3 mesi per Islam Abdel Karim, t32enne noto come ‘Kappa 24K‘ che quella sera sparò diversi colpi in aria.to a 8 anni di carcere Carlo Testa, 51enne pregiudicato per fatti di droga, per tentato ...