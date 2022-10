Milano | I La Russa | ' Vincenzo fuori da Famedio per politica attuale | disarmante' **

(Di martedì 11 ottobre 2022) Milano, 11 ott. (Adnkronos) - "Sono rimasto veramente scioccato dal fatto che una richiesta di questo genere sia messa in relazione al fatto politico. Chi fa queste scelte se ne assuma la responsabilità". Lo ha detto all'Adnkronos il vice presidente del Senato Ignazio La, commentando l'esclusione del fratellodaldel cimitero monumentale di Milano. "-spiega La- non era solo un politico, tra l'altro democristiano, ma era anche uno scrittore, un professore universitario, un presidente di ospedale". E, sottolinea, "non ne farebbe una tragedia". Certo è che "questo modo di procedere, io lo trovo; mi auguro, almeno, che nell'elenco non ci sia nessun altro politico o che abbia appartenenze di qualche genere". ...

... che tornano ai minimi da due anni, conmaglia nera zavorrata dai bancari e dagli energetici. L'invasionedell'Ucraina, la crisi del costo della vita - provocata da persistenti e sempre ...E' il dicembre del 2014 quando Salvini, segretario del Carroccio, anziché celebrare a, come ...scherzando chissà fino a che punto dice che non rifiuterebbe affatto un prestito da una bancaLo ha detto all'Adnkronos il vice presidente del Senato Ignazio La Russa, commentando l'esclusione del fratello Vincenzo dal Famedio del cimitero monumentale di Milano. "Vincenzo -spiega La Russa- non ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - L'Fmi vede nero per la crescita mondiale ... Senza contare la crisi sul fronte russo-ucraino, con i missili di Mosca caduti a pochi passi dai palazzi ...