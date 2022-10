Milano-Cortina 2026 | Team K e Neos | “Gare slittino da spostare in Austria”

(Di martedì 11 ottobre 2022) IlK altoatesino ed idel Tirolo propongono una ‘soluzione comune e transfrontaliera’ per i Giochi olimpici del. Secondo loro, infatti, ledi bob epotrebbero tenersi in, ad Igls. La ricostruzione della pista di bob di, secondo ilK, non risponde a criteri di sostenibilità economica ed ambientale. “I costi ammonterebbero a 100 milioni di euro e sappiamo dalle Olimpiadi di Torino 2006 che una volta terminato l’evento le strutture cadranno inutilmente in disuso – sostiene il consigliere provinciale altoatesino, Alex Ploner – Il Cio ha affermato a chiare lettere che non è assolutamente necessario tenere ledi questa disciplina a. ...

Tra pochi anni ospiteremo il più grande evento sportivo nel nostro Paese, ovvero i Giochi Olimpici e Paralimpici di, e per garantire una legacy non solo tangibile, ma anche intangibile ...Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato durante la presentazione della terza edizione del festival della cultura paralimpica dei ritardi per2026. Ecco le sue parole: 'In Italia ci siamo messi in condizione che se non abbiamo l'obbligatorietà di un evento e la certezza di una data, le opere non le fai. La nostra sfida è ...Il Team K altoatesino ed i Neos del Tirolo propongono una soluzione diversa per le gare di bob ai Giochi di Milano-Cortina 2026."In Italia ci siamo messi in condizione che se non abbiamo l'obbligatorietà di un evento e la certezza di una data, le opere non le fai. La nostra sfida è una lotta contro il tempo, ora ci si sono mes ...