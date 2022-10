Milano-Cortina 2026 | Malagò | “Ritardi nelle opere? Una sfida contro il tempo”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il presidente del Coni, Giovanni, ha parlato durante la presentazione della terza edizione del festival della cultura paralimpica deiper. Ecco le sue parole: “In Italia ci siamo messi in condizione che se non abbiamo l’obbligatorietà di un evento e la certezza di una data, lenon le fai. La nostraè una lottail, ora ci si sono messi anche i rincari e il caro energia, ma per noi le Olimpiadi in Italia sono qualcosa di ancora più importante, per la cultura e per le. Bisogna andare ad una velocità diversa una volta insediato il governo e dopo la nomina del nuovo ad”. SportFace.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , non ha indicato preferenze per il nome del nuovo ad, rimettendosi alle decisioni del presidente del Consiglio: ' Sono tutti personaggi di ..., Malagò: 'Abodi particolarmente gradito ai soci' Abodi è una persona che ha sicuramente dimostrato di essere particolarmente gradita ai soci'. Cosi' il presidente del Coni Giovanni ...