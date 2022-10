Milano | baby gang rapinava prostitute e clienti | 4 arresti

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) –no e aggredivano, anche con mazze da baseball. Per questo stamattina quattro giovani, ospiti di una comunità per minori stranieri non accompagnati, sono stati arrestati per rapina aggravata dai carabinieri della stazione di Trezzano sul Naviglio, che – tra le province die Bergamo – hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale dei Minori di, su richiesta della locale procura dei minori. Le indagini sono state avviate, dopo le denunce di due, vittime a Trezzano sul Naviglio di una rapina tentata e due consumate, oltre che di una violenta aggressione fisica. Gli episodi – riferiscono i carabinieri – sono tre, commessi tra giugno e luglio scorsi. Il racconto delle vittime e le ...

Ore 18.30 " Spazio Incontri Fondazione CRC " Le città come personaggio in più nelle nuove narrazioni seriali: da Hawkins (Stranger Things) a(Bang bang), passando per Napoli (L'amica ......TuscanyHall Teatro di Firenze 13 maggio 2023 " Padova Gran Teatro Geox 18 maggio 2023 "... assieme a Fedez e Mara Sattei, e intanto vecchi brani comeGoddamn sono tornati a riconquistare ...MILANO - L'uscita dalla discoteca, l'incontro dei due gruppi, gli spari. È stato interrogato lunedì il trapper Baby Gang in merito alla rissa con rapina avvenuta lo scorso luglio a Milano, in cui sono ...Gli appartenenti alla baby gang agivano con spregiudicatezza, armati di mazze da baseball. Dovranno rispondere dell’accusa di rapina aggravata i tre giovanissimi di origine egiziana arrestati questa m ...