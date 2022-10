Milano | arriva lo sciopero Atm | “Inevitabile dopo i pestaggi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Indetto unodi 8 orel’ultima aggressione in metro, il personale è esasperato. I sindacati in prima linea. Il Sindaco: no al pugno di ferro, ma “uno che oggi decide di essere violento rischia pochissimo” Indetto unocontro le aggressioni ai dipendenti Atm Photocredit:events.itInizia oggi alodei mezzi che durerà per ben 8 ore. I dipendenti Atm sono esausti, le aggressioni si moltiplicano. L’ultima sabato sera in metro, un pregiudicato si è presentato al gabbiotto del mezzanino per chiedere conto di un episodio del mattino, quando gli operatori della security erano intervenuti nei suoi confronti. Il dipendente era all’oscuro dei fatti, così l’uomo ha sferrato calci e pugni prima al gabbiotto, poi al dipendente stesso. Coinvolto nella ...