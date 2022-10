Milan | un ko che brucia | il Chelsea passa anche a San Siro Champions a rischio

E cadere nelle provocazioni di Siebert è uno sbaglio imperdonabile per unora è costretto a non sbagliare niente nelle prossime due Varese non vuole rischiare di compromettere il passaggio ...I propositi di riscatto deldopo il ko di Stamford Bridge con il Chelsea si infrangono sull'...regala a un glaciale Jorginho l'opportunità di trasformare dal dischetto per il vantaggio dei ...La trattenuta del difensore del Milan è parsa evidente con l'arbitro Siebert che ha deciso di punire il fallo dell'inglese con il calcio di rigore e con l'espulsione, forse eccessiva, del difensore ...“Diciamo che le italiane sono poco fortunate stasera: in Maccabi-Juventus manca un rigore gigantesco su Cuadrado, in Milan-Chelsea il rosso a Tomori è automatico in caso di sanzione tecnica ma il ...