Milan | TuttoSport | “Interesse del Psg per Rafael Leao”

(Di martedì 11 ottobre 2022)- Ilha svolto stamane semplice rifinitura in vista della gara, in programma alle ore 20:45 di stasera, contro il Chelsea. Gara importantissima in casa Rossonera stasera, valida per la quarta giornata di Champions League, contro il Chelsea. All’andata il, ha perso per 3-0 subendo per tutti i 90?, Pioli ora promette che ci sarà un’altra tipo di sfida. Nel frattempo, si pensa anche al mercato, molti top team europei sperano di acquistare un pupillo di Pioli a caro prezzo. Se, nel corso del mercato estivo, pertentativi last-minute del Chelsea sono stati vani, ilora, dovrà fare i conti con il fortedel Paris Saint Germain. Secondo, infatti, il ricchissimo club parigino è ...

Tuttosport

Continua il momento no della Juve . I bianconeri di , dopo il ko di sabato in campionato contro il, incassano un pesante 2 - 0 in casa del Maccabi Haifa e ora le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League sono ridotte al lumicino. Sesta trasferta stagionale senza ...Su '', dura critica al momento della Juventus dopo il disastro di ieri: 'La vergogna non basta'. In taglio basso, il commento all'altra sconfitta, quella del, mentre l'Inter prepara ... Milan-Juve, la gioia di Pioli: "Siamo stati più squadra" Moviola Milan-Chelsea e pagelle all’arbitro Siebert La Gazzetta ... giallo che avrebbe dovuto estrarre per Sterling al 6' st. Anche Corriere dello Sport e Tuttosport concordano sul fatto che non fosse ...Paolo Maldini ha parlato chiaro sul rinnovo di Rafael Leao: adesso il Milan studia le prossime mosse per arrivare alle firme quanto prima.