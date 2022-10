Pianeta Milan

Commenta per primo L'ex milanistaha dichiarato all'Allianz Cloud di Milano per l'evento WEmbrace Sport ideato da Bebe Vio e dalla sua associazione art4sport: ' De Ketelaere sente la pressione, dategli tempo'.... della musica e dello spettacolo che hanno preso posto nell'esclusiva Legends Lounge durante-... Diverse, inoltre, le glorie ex rossonere: da Fabio Capello, fino a, ma anche Borriello, ... Milan, Serginho: “De Ketelaere sente la pressione, dategli tempo” | VIDEO Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, al momento della lettura delle formazioni i 75mila di San Siro hanno regalato un'ovazione e una marea di applausi al nome di Thiago Silva, ...Serginho, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Milan TV poco prima di Milan-Chelsea soffermandosi sulla gara in programma a breve a San Siro: “Parliamo di una gara diversa da ...