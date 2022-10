Milan e PSG lo fanno di nuovo | assalto da Parigi | pronta l’offensiva

Mai come stasera il celebre motto della Juventus - reduce dalla cocente sconfitta con ilche ...risente fortemente delle sconfitte incassate nei primi due turni della fase a gironi cone ...City 18:45 Maccabi Haifa - Juventus 21:00 Dinamo Zagabria - Salisburgo 21:00- Chelsea 21:00 Shakhtar - R. Madrid 21:00 Celtic - Lipsia 21:00 Borussia D. - Siviglia 21:00- Benfica VOLLEY - ...Martedì sono in programma otto partite, tra cui Copenaghen-Manchester City (12:45 ET), PSG-Benfica (15:00) e AC Milan-Chelsea (15:00). Puoi vedere ogni momento di ogni gioco su Paramount+, che ora ...Stasera torna la Champions League, la competizione più attesa in Europa, e tornano in campo anche due italiane, Milan e Juventus ... sperando poi di battere il Benfica a Lisbona e poi il Psg in casa.