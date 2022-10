Milan-Chelsea | Pioli | “Non è mai rigore e rosso | l’arbitro avrebbe almeno potuto consultare il VAR”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il tecnico del, Stefano, ha commentato la sconfitta subita questa sera contro il. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Alho detto quello che pensavo. E’ un peccato perchè anche vedendo i primi minuti, potevamo giocarcela in un’atmosfera incredibile. L’episodio ha condizionato la partita, c’è il rimpianto di quello che non èessere. Forse siamo stati un po’ ingenui sulla situazione dele dell’espulsione, però ripeto che alho detto quello che pensavo. Non è mai, non è mai. Il calcio è un sport di contatto,vederlo al VAR”. Sul futuro nella competizione così l’allenatore aggiunge: “I ...

Ilsupera ancora ilDopo la brutta sconfitta a Stamford Bridge di una settimana fa, ilnon riesce a prendersi la rivincita suled è costretto ad un altro pesante ko in ...Il Milan perde 2-0 a San Siro contro il Chelsea in una partita segnata da decisioni arbitrali dubbie, su tutte il rigore fischiato a Tomori per un fallo su Mount e l'espulsione come ultimo uomo.