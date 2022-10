Milan-Chelsea oggi in tv | data | orario e diretta streaming Youth League 2022 2023

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il programma con l’, latv edi, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di. Buon momento per i rossoneri, in testa al girone nella competizione. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 11 ottobre alle ore 14:30, e sarà possibile seguirla insul sito UEFA.tv e su Sky Sport. SEGUI LATESTUALE SportFace.

Probabili formazioni/ Quote, rossoneri decimati a Stamford Bridge PRONOSTICO E QUOTE Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Maccabi Haifa Juventus con le quote offerte ...(ore 21, Canale 5, Sky, Now Tv e Infinity) Il compito più arduo sembra essere quello del, costretto a vedersela contro ildi Potter. Il precedente di sei giorni fa ha ...La diretta live di Milan-Chelsea, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Youth League 2022/2023.Il Chelsea di Graham Potter riprende a fare il Chelsea e per un Milan rimaneggiato sono dolori. A Stamford Bridge finisce 3-0 pe i londinesi, che raggiungono i rossoneri a quota 4 dopo tre giornate ...