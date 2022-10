Milan-Chelsea | le probabili formazioni | una sorpresa tra i rossoneri

Questa sera alle 21 a San Sirovalida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco la probabile formazione ...Il, avversario di questa sera del, anche se gli inglesi hanno già opzionato Nkunku per la prossima stagione. Ma anche del PSG , che potrebbe azzardare un'offerta a breve. I francesi, ...Milan-Chelsea dove vedere: tutte le informazioni su come e dove guardare la partita di Champions League in diretta tv e streaming ...In vista del match di stasera contro il Chelsea, Stefano Pioli dovrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto sabato la Juventus 2-0, con una sola novità: in mezzo al campo, ...