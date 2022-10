Milan-Chelsea | dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 ottobre 2022)è lavalida per la2022/2023 che si gioca stasera 11 ottobre ao: eccovederla in TV e inè lain programma stasera 11 ottobre alle 21:00, quarto turno, primo di ritorno, della fase a gironi della2022/2023. I rossoneri allenati da Stefano Pioli cercano di riscattare la sconfitta di Londra.sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5. L'incontro sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Football e sul numero 252 del satellite. La ...