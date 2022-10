Milan-Chelsea | Champions League | probabili formazioni e diretta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Questa sera alle 21, allo stadio San Siro, ilospita ilnella gara valida per la quarta giornata dei gironi di. I rossoneri cercano riscatto e speranze dopo la pesante sconfitta per 3-0 della settimana scorsa proprio per mano dei blues. Dal canto loro invece i londinesi vogliono provare a dare la sterza giusta per avviare la pratica di chiusura del girone quanto prima. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento del-Juventus (photo credits: AC)Ilvola in campionato e stenta in Europa. Una trama che si è ripetuta spesso per le squadre italiane negli ...