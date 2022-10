Milan-Chelsea | Champions League | formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Champions League: i rossoneri cercano riscatto dopo il tonfo in terra inglese. Diretta Canale 5 e ...(oggi, ore 21) La botta è servita, Pioli si è corretto Sabato contro la Juve ilha giocato la partita che avrebbe dovuto impostare mercoledì a Londra contro il. A ...Il protagonista intervenuto in conferenza stampa è Thiago Silva, ex difensore del Milan e attuale centrale del Chelsea. Il giocatore è intervenuto alla vigilia della gara in campo europeo proprio ...Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Chelsea per il match di stasera: MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, ...