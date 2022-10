Milan-Chelsea | allarme De Ketelaere e nuovo ruolo per Diaz

Probabili formazioni/ Quote, rossoneri decimati a Stamford Bridge PRONOSTICO E QUOTE Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Maccabi Haifa Juventus con le quote offerte ...(ore 21, Canale 5, Sky, Now Tv e Infinity) Il compito più arduo sembra essere quello del, costretto a vedersela contro ildi Potter. Il precedente di sei giorni fa ha ...MILANO (ITALPRESS) - "La partita di domani vale tanto per il valore dell'avversario e per il nostro percorso di crescita". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di ...La squadra di Pioli deve dimenticare il ko di Londra e riprendere a correre lungo la strada che porta agli ottavi: Krunic titolare, Giroud unica punta Seconda uscita in Champions League a San Siro per ...