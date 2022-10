Milan Chelsea 0-2 LIVE | inizia il secondo tempo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 ottobre 2022) A San Siro il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro si affrontanonel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi0-2 MOVIOLA 1?il match 5? Ritmi subito alti a San Siro ma per ora nessuna conclusione in porta nè da una parte nè dall’altra 10? Equilibrio in questi primi minuti con sia la difesa delche quella delmolto attente 15? Prova a spingere ilche con il pressing alto cerca di mettere in difficoltà la manovra avversaria 17? Espulso Tomori – Cambia la partita a San Siro. Mount scappa ...