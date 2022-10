Milan Chelsea 0-1 LIVE | Giroud cestina il pari

(Di martedì 11 ottobre 2022) A San Siro il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro si affrontanonel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 5? Ritmi subito alti a San Siro ma per ora nessuna conclusione in porta nè da una parte nè dall’altra 10? Equilibrio in questi primi minuti con sia la difesa delche quella delmolto attente 15? Prova a spingere ilche con il pressing alto cerca di mettere in difficoltà la manovra avversaria 17? Espulso Tomori – Cambia la partita a San Siro. Mount scappa via a Tomori, il ...

di Carlos Passerini I rossoneri a San Siro per reagire alla sconfitta di una settimana fa a Londra e sorpassare gli inglesi in classifica in un girone apertissimoin diretta Ore 21:30 - 29' Intervento durissimo di Sterling, ammonito. Punizione battuta da Theo Hernandez altissima. Ore 21:27 - 27' Ecco la reazione del. Cross dalla destra di ...Poco prima del match contro il, Maldini ha parlato così del rinnovo di Leao : " Vorremmo farlo prima del Mondiale , anzi volevamo farlo un anno fa e sei mesi fa. Poi ci devono essere le condizioni. L'idea è di farlo prima ...21' GOL DEL CHELSEA! Jorginho spiazza Tatarusanu e porta avanti i Blues. 20' Doppio giallo per Giroud e Mount. 18' Calcio di rigore per il Chelsea e cartellino rosso ...18' Calcio di rigore per il Chelsea e cartellino rosso per Tomori che ha fermato Mount in area. Decisione inspiegabile dell'arbitro. 11' Sterling si accentra dalla fascia sinistra ...