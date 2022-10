Milan Chelsea 0-0 LIVE | inizia il match

(Di martedì 11 ottobre 2022) A San Siro ilvalido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro si affrontanonelvalido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle 21.00 Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE0-0: tabellino e marcatori(4-3-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Leao, Brahim Diaz; Giroud. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Coubis, Ballo-Touré, Pobega, Rebic, Origi, Messias. All. Pioli(3-4-2-1): Kepa; ...

Parola di Paolo Maldini, intervistato da Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio di, sfida importantissima in ottica qualificazione agli ottavi di Champions. Sulla partita coi Blues, ...Sintesi0 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio alle 21.00 Migliore in campo: ...Troppi tifosi che cercano di raggiungere San Siro per la partita di Champions fra Milan e Chelsea hanno causato il blocco della linea 5 della metropolitana, quella appunto che arriva allo stadio. "I ...Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, al momento della lettura delle formazioni i 75mila di San Siro hanno regalato un'ovazione e una marea di applausi al nome di Thiago Silva, ex giocatore ...