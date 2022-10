Milan-Chelsea 0-0 | inizia la partita | LIVE NEWS

Poco prima del match contro il, Maldini ha parlato così del rinnovo di Leao : " Vorremmo farlo prima del Mondiale , anzi volevamo farlo un anno fa e sei mesi fa. Poi ci devono essere le condizioni. L'idea è di farlo prima ..., le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di San Siro. Luci a San Siro. Tutto pronto per il big match in programma questa sera tra...5' Punizione per il Milan dalla trequarti: cross di Tonali che cerca Leao sul secondo palo, la difesa del Chelsea libera. 4' Grande aggressività in questi primi minuti partita da parte di entrambe le ...5' Punizione per il Milan dalla trequarti: cross di Tonali che cerca Leao sul secondo palo, la difesa del Chelsea libera. 4' Grande aggressività in questi primi minuti partita da parte di entrambe le ...