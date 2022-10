Migliorare la flessibilità metabolica per migliorare l’efficienza metabolica

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 11 ottobre 2022) “La mia amica mangia tantissimo, ma non ingrassa, io invece ingrasso anche con l’aria. Se mangiassi come lei sarei 130 kg! Dottore credetemi, io non mangio molto!” Due persone con lo stesso peso e altezza, possono rispondere diversamente alle stesse quantità di cibo. Una può rimanere stabile con il peso, mentre l’altra è suscettibile al facile aumento di peso. Ne abbiamo parlato con il dottore Roberto Iuliano. L’organismo in condizioni di digiuno utilizza prevalentemente come fonte di energia i grassi, ad esempio la notte, dove si ha il massimo della trasformazione dei grassi in energia. Durante i pasti questo processo di lipolisi viene inibito e l’organismo sfrutta soprattutto i carboidrati come fonte energetica, ed è più predisposto a depositare grasso. In un organismo ben funzionante, il metabolismo è capace di cambiare marcia, in base alla composizione del pasto. Se viene assunto ...