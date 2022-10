Michele Guardì | chi era il cugino e autore televisivo Enzo Di Pisa | età | carriera | programmi tv | l’incidente di Punta Raisi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico apmento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’, che si racconterà a cuore aperto: dagli esordi con ilDiallae ai successi. I lavori diedDiDiè nato a Casteltermini nel 1945 ed è morto a Cinisi il 23 dicembre del 1978: è stato un noto, nonchédi. Di lui sappiamo che dopo la laurea in medicina, si è specializzato in ...