Meteo | le previsioni in Campania di martedì 11 ottobre 2022

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,11. Avellino – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3189m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3217m. I venti saranno al mattino ...

iLMeteo.it

Liguria . Rapido ripristino della stabilità per l'intervento di correnti più asciutte nord - occidentali che a fasi alterne caratterizzeranno l'evoluzioneper questa settimana.L'immagine, fonte protezione civile della Puglia, è relativa al bollettino di aggiornamento dell'1,25. Codice giallo per temporali nella notte riguardante il Salento. Rilevazione in tempo reale: dalla ... Meteo Video in Diretta Sky: tempo instabile in settimana con qualche piovasco; le Previsioni Condizioni meteo in prevalenza stabili e soleggiate ma sono attese piogge e temporali nelle zone centro-orientali dell’isola. Venti localmente moderati intorno Nord. Mare poco mosso.Meteo per Martedì 11 Ottobre 2022, Misurina. Giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperatura minima di 2°C e massima di 12°C ...