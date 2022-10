Mercoledì | premiere il 31 ottobre al Lucca Comis & Games dell’attesissima serie Netflix

Leggi su tuttotek

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ieri, 10ha rilasciato il trailer di, nuovatv dalla mente geniale di Tim Burton, disponibile dal 23 novembre Il 23 Novembre debutterà sul’attesissima nuovadella piattaforma,, incentrata sull’omonima protagonista de La famiglia Addams dalla mente del regista visionario Tim Burton. Il 31l’iconico regista sarà in Italia in occasione dell’anteprima europea del primo episodio dellaall’evento delComics2022. Il trailer e il cast L’8è stato rilasciato il trailer al New York Comic Con 2022. Al panel in questione hanno partecipato Jenna Ortega protagonista della ...