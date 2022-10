Mentre Di Maio pensa a sé stesso | la Turchia punta all’egemonia nel Mediterraneo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Recep Tayyp Erdogan ha inferto un duro schiaffo all’Italia (e alla Grecia) sul tema scabroso delle forniture energetiche. Il nostro Paese paga così il prezzo di avere affidato la Farnesina per tre anni all’inesistente e incapace Luigi Di, che si è occupato esclusivamente della propria carriera personale – per nostra fortuna ora finita ingloriosamente – invece che dei dossier strategici, in primis quello libico. Nei giorni scorsi dunque lae il governo provvisorio libico (Gnu) di Tripoli di Abdul Hamid Dbeibeh hanno firmato un mega accordo che prevede il diritto esclusivo delladi effettuare esplorazioni petrolifere e metanifere in Libia e in mare nella immensa Zona Economica Esclusiva concordata nel 2019 tra i due Paesi, che parte dalle coste libiche e arriva a quelle turche e che comprende quindi le Zone ...

Linkiesta.it

