Meloni | «Sarà il governo più politico di sempre Nessuno si illuda | non cambiamo idee e obiettivi»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 ottobre 2022) «I governi sono politici quando hanno un mandato popolare, una guida politica, una maggioranza nata nelle urne e non nel palazzo, un programma e una visione chiari». A ribadirlo è stata Giorgia, al termine di un’altra giornata trascorsa a Montecitorio, al lavoro sui dossier più urgenti per l’Italia che il prossimodovrà affrontare da subito, dal caro bollette all’approvvigionamento energetico, passando per la legge di bilancio. La leader di FdI, è poi emerso da fonti del Mef, oggi ha incontrato anche il ministro dell’Economia uscente, Daniele Franco, per un confronto in vista del prossimo passaggio di consegne, all’insegna della «normale collaborazione istituzionale».: «si, non» «Proprio ...