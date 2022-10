Melissa Satta | il gelido annuncio della fine della relazione con Mattia Rivetti

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo una serie di frasi e considerazioni profonde pubblicate sui social nelle ultime oreha annunciato lastoria d’amore con. Unusa il termine, non cita il suo ormai ex compagno e nel suo grazie a tutti c’è solo il suo nome:. Nero su bianco, una storia su Instagram con puntini sospensivi e nessun cuore, nessun gesto d’affetto o un dolce ricordo dei “quasi due anni di”. Non ha una gran fortuna in amorema sa anche che dopo avere amato tanto è difficile avere qualcun altro accanto, per questo aveva atteso a ...

La showgirl ha ufficializzato la rottura con l'imprenditore Non sono noti i motivi che hanno portato alla fine del rapporto sentimentale. Melissa Satta non trova pace in amore. La showgirl è da poco tornata single dopo la fine della relazione durata circa due anni con l'imprenditore Mattia Rivetti. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio. Melissa Satta e Mattia Rivetti stavano insieme da due anni: lui, imprenditore, aveva già conosciuto la famiglia di lei ed il figlio Maddox.