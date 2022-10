(Di martedì 11 ottobre 2022) Chi è Max, ilospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 11 ottobre? Max: età,Nato a Roma il 28 luglio 1968, Massimiliano “Max”ha 54 anni ed è alto 180 centimetri. Il padre è un meccanico originario delle Marche mentre la madre ha svolto la professione di commessa ed era originaria della Sardegna. Ha trascorso la sua infanzia nel quartiere romano Portuense e ha cominciato sin da giovane a cimentarsi con il mondo dello spettacolo. Nel 1992 ha esordito sul piccolo schermo partecipando a Stasera mi butto e Ricomincio da due, trasmessi su Rai 2. Nel 1996, ha fatto parte del cast di Mio Capitano mentre tra il 1998 e il 1999 ha collaborato a Seven show. ha condotto ...

LA NOTIZIA

Chi è la donna che ha conquistato il cuore die lo ha reso padre di due bellissimi bambini Ecco tutto quello che non sai su Benedetta Bellini! Non è un personaggio della televisione e, infatti, dalle informazioni che circolano sul web ...Sarà il travolgente talento di, protagonista dell'attesissima commedia musicale tratta dalla sceneggiatura del film di Mario Monicelli, a 'tagliare' idealmente il nastro dell'apertura ... Max Giusti: età, altezza, film, Pechino Express, malattia, moglie e figli del comico Max Giusti chi è, età, dove e quando è nato, malattia, moglie, figli, vita privata, Marchese del Grillo. L'attore è ospite a Oggi è un altro giorno.Il marchese del grillo al teatro Sistina di Roma dal 12 ottobre. Abbiamo intervistato Max Giusti che ci anticipa come si calerà nei panni che furono di Albertone... " ...