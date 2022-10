Max Giusti e Selvaggia Lucarelli | perché è finita così male

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Forse non tutti lo sanno ma la nota giornalista e opinionistae il comico e conduttore Maxhanno un passato insieme. Sono stati una coppia per circa 7 anni e poi hanno preso strade diverse. Questo ancora però quando non erano molto conosciuti al grande pubblico, quindi è anche comprensibile se non lo sapevate. Al di là di come siano andate le cose tra i due ex amati, oggi entrambi sono felici e hanno finalmente trovato la loro dolce metà. Ma vediamoe come èla loro storia. La relazione tra MaxSe entrambi, poco tempo dopo essere stati insieme, hanno conosciuto e si sono sposati con altre persone (con Laerte Pappalardo nel 2004, da cui ha anche ...