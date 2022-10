Massimiliano Gallo | che tipo Malinconico! Su Rai1 il nuovo personaggio dai romanzi di De Silva

(Di martedì 11 ottobre 2022) Non giallo classico, ma originale e divertente legal dramedy, "Vincenzo Malinconico. Avvocato d'insuccesso", sudal 20 ottobre per quattro prime serate, porta sullo schermo l'iconico...

Lo interpreta l'attore napoletano("I bastardi di Pizzofalcone", "Imma Tataranni " Sostituto procuratore"), al suo primo ruolo da protagonista assoluto, diretto da Alessandro ...L'attore napoletano è Malinconico, l'eroe involontario dei libri di Diego De Silva: " Me lo sono cucito addosso dal primo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L'attore napoletano è Malinconico, l'eroe involontario dei libri di Diego De Silva: " Me lo sono cucito addosso dal primo momento ...