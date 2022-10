Marco Bellavia | “Spero che la mia storia sia d’esempio”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip,ha rilasciato delle dichiarazioni sul nuovo numero di Chi, in edicola da domani. L’uomo ha raccontato di aver avuto delle crisi ma di non essere un malato cronico: «Il mio punto debole nel lavoro è stata la sensibilità e io mi sono difeso sorridendo e cercando di mantenere un distacco, mi paravo dietro a questo muro per nascondere le mie debolezze. Ma poi, quando mi sentivo penalizzato o messo da parte, reagivo in modo aggressivo. A Mediaset, ai tempi, ho litigato con tutti, persino con i dirigenti: giocavamo a calcio insieme e a volte ci si scontrava durante le partite». Lui non nega di avere sperato che la suavenisse fuori con forza nel reality, ma respinge ogni accusa di avere strumentalizzato la situazione e sprona gli altri a non vergognarsi delle ...

