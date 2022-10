Mandragora negli spinaci | nessuna traccia nelle casse analizzate | il mistero si infittisce

Non sono state rilevate anomalie nelle 152 cassette i verdura sequestrate al Caan di Volla, ma l'esame è stato solo visivo: si attendono i risultati delle analisi di ...... Pobega,, Praet , Brekalo e Belotti : 6 i titolari usciti di scena, con le loro peculiarità). Abbiamoocchi le immagini di queste prime 9 giornate dei granata, partita per partita: ...Nessun rilevamento di erba velenosa nelle 152 cassette di spinaci sequestrate al Caan, Centro agro alimentare di Napoli, dopo il caso delle persone presumibilmente intossicate per aver ingerito della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...