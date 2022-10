Mafia | carcere duro e diritti | il dossier discusso dal magistrato antimafia Ardita FOTO

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “La pace sociale si mantiene se si riesce a tenere un equilibrio tra sicurezza e trattamento”. E’ sulla pace sociale che pone il suo accento ilSebastiano, intervenuto questo pomeriggio alla presentazione del suo libro “Al di sopra della legge” (Ed. Solferino) presso il Palazzo De Simone dell’Università del Sannio. Moderata dalla giornalista Enza Nunziato, presenti anche i ragazzi del Liceo Scientifico “Rummo”, l’incontro ha visto la partecipazione del sindaco Clemente Mastella e, per la prima volta in pubblico in provincia di Benevento, delGianfranco Scarfo, nuovo procuratore aggiunto di Benevento. Il libro affronta la questione della capacità delladi superare persino le barriere e i confini del penitenziario per continuare comunque a dettare ...

