Madonna fa coming out su TikTok | Se manco il bersaglio | sono gay

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sta facendo discutere la breve clip postata sudalla nota cantautrice in cui afferma di essere gay: realtà o semplice provocazione? Alcuni fan non sembrano averla presa bene.ha deciso di tornare alla ribalta con un video diventato in breve tempo virale e che sta facendo discutere. Nella clip pubblicata su, poi condivisa su altri social, la cantante e attrice afferma con nonchalanche di essere gay.prova a lanciare una paio di slip rosa in un cestino da biancheria, affermando: "Seilgay". Ovviamente il lancio non va a buon fine e la cantante afferma di essere gay.ha a lungo ventilato la possibilità di essere bisessuale fin dagli inizi della sua carriera negli anni '80, ma non ha mai ...

ha a lungo ventilato la possibilità di essere bisessuale fin dagli inizi della sua carriera negli anni '80, ma non ha mai affrontato l'argomento con i suoi fan. Inoltre, è stata a lungo un'...Dunque non c'è da sorprendersi che la grande cantante abbia recentemente fattoout su TikTok dichiarando di essere gay. Cos'ha fatto dunqueper confermare il suo essere gay In un ...Sta facendo discutere la breve clip postata su TikTok dalla nota cantautrice in cui afferma di essere gay: realtà o semplice provocazione Alcuni fan non sembrano averla presa bene. Madonna ha deciso ...Madonna non ha mai nascosto la sua bisessualità. Pur non ammettendo mai pubblicamente di essere gay. Ora, ecco un video che, secondo i fan, è l'ammissione ufficiale. Anche se, ...