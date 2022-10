Maccabi-Juventus | brutte notizie per Allegri | il top player lascia il campo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ancora un problema fisico per il campione argentino, Angel di Maria è uscito al 22? del primo tempo nella sfida contro ilHaifa per un infortunio alla coscia destra. Nuovo stop in Champions League per lui che non può non destare preoccupazione per unain profonda crisi. Di Maria si è dovuto fermare per un dolore alla coscia destra ed è stato Impossibile per lui continuare,è stato costretto al cambio immediato, mettendo inMilik al suo posto. C’è da dire che in questo momento molti giocatori in attesa del mondiale in Qatar si fermano al primo segnale d’allarme.Di Maria infortunio Nelle prossime ora gli esami strumentali stabiliranno l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero. Seguiranno aggiornamenti quindi in questa situazione.