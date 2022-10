Maccabi Juve 2-0 LIVE | Milik e Cuadrado impegnano Cohen

(Di martedì 11 ottobre 2022) Al Sammy Ofer, il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sammy Ofer si affrontanonel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTASintesi2-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – CominciataHaifa. 3? Colpo di testa Pierrot – Gran cross dalla sinistra di David, Pierrot colpisce di testa tra Rugani e Bonucci ma trova la respinta con i pugni di Szczesny. 6? Tiro Chery – Larga la traiettoria disegnata dal centrocampista. 7? Gol Atzili – Cross dalla sinistra di Cornud, Atzili colpisce di testa indisturbato e batte ...

Lo ha detto Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky prima diHaifa -. 18:24 Le parole di Allegri prima della sfida " Bisognerà avere lucidità per tutta la sfida. Bremer ha giocato sempre,...E gli occhi a fissare la panchina. Dopo appena 22 minuti di gioco della partita di Champions League contro il Maccabi Haifa in Israele, l'esterno della Juventus, Angel Di Maria, si è arreso a un nuovo ...Continua il momento no per la Juventus. Oltre al doppio svantaggio contro il Maccabi Haifa, i bianconeri devono far fronte anche ad un pesante infortunio. Infatti, Angel Di Maria è stato costretto al ...