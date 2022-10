Maccabi Haifa-Juventus | le probabili formazioni del match

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lacerca punti fondamentali in Israele per il proprio cammino europeo e per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Questa sera i bianconeri avranno di fronte ilin una partita in cui si giocheranno una parte importante della stagione. Fin qui le aspettative non sono state soddisfatte in campionato ed è per questo che la Juve dovrà cercare di risollevarsi partendo dalla gara di questa sera. QUII padroni di casa dovrebbero schierare un modulo più conservativo quale il 5-3-2. Pierrot–Azili è la coppia d’attacco. Le chiavi del centrocampo saranno invece affidate a Chery, Mohamed e Lavi, mentre nelle retrovie i tre centrali sono Seck, Batubinsika e Goldberg, con Sundgren e Haziza nel ruolo di esterni. QUI ...

NETANYA (ISRAELE) - Dopo il 3 - 1 della scorsa settimana a Vinovo, la Juve U19 di Paolo Montero vola in Israele per sfidare il. Ma mentre la prima squadra si gioca le speranze di mantenere vivo il discorso qualificazione, i ragazzi della Vecchia Signora in caso di successo, e conseguente vittoria del Psg nell'...- Juventus in campo alle 18.45 oggi, 11 ottobre 2022, per il match della quarta giornata del Gruppo H di Champions League. I bianconeri di Massimiliano Allegri, in crisi profonda in ...Champions League, Maccabi-Juventus: come ci arrivano i padroni di casa. Il Maccabi di Barak Bakhar dovrebbe scendere in campo con una difesa a cinque, con una linea a tre in mediana: pronto Chery in c ...La Juventus, attraverso il proprio account "Twitter", ricorda a tutti i tifosi bianconeri l'appuntamento con il match di Champions League di stasera (ore 18:45) contro il Maccabi ...