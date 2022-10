L’uocchie sicche so’ peggio d”e scuppettate | “Rrahmani | è lesione all’adduttore”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 11 ottobre 2022) Amir, ha riportato una. Il centrale azzurro che si era infortunato domenica in campionato contro la Cremonese. A Napoli, esiste un detto che tutti i napoletani conoscono a memoria: “so’d”e“, per i non napoletani il detto significa “il malocchio èdei colpi di fucili”. La locuzione si riferisce chiaramente alla sfortuna che può capitarci a causa dell’attenzione invidiosa di qualcuno, consapevole o meno, che molto spesso condiziona il nostro agire. Il Napoli primo in classifica solo all’inizio del campionato ha fatto venire attacchi di bile a moltissimi giornalisti e addetti ai lavori, per non parlare dei tifosi di squadre diventate cimiteri per Elefanti. I “Crollerà” si ...