L’ultima di Mosca | il gruppo Meta considerato associazione terroristica

(Di martedì 11 ottobre 2022) Bandito l’utilizzo di Facebook, Instagram e Whatsapp Mentre continua la guerra in Russia, nel paese di Putin si continua a voler imporre regole e controlli.che controlla Facebook è da oggi inserita nelle associazioni «terroristiche ed estremiste». A dare la notizia l’agenzia Interfax. La decisione sarebbe stata presa dal servizio Federale di monitoraggio finanziario russo. A causa delle decisione tutte le app che fanno parte di, su tutte Facebook, Instagram e Whatsapp non potrebbero più essere utilizzate in Russia. Secondo quanto ricostruito dall’altra agenzia di stampa Rio Novasti il gripposarebbe reo di essere stato discriminatorio nei confronti del popolo russo e della loro cultura. Non solo,avrebbe anche anche censurato testate come Sputnik e Russia Today molto ...