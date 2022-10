Lula o Bolsonaro | il Brasile ha bisogno di riconciliazione

Leggi su formiche

(Di martedì 11 ottobre 2022) Certe scene non si vedevano a Roma dagli anni ’70. Persone che discutono animatamente in strada. Persone che quasi arrivano alle mani, travolte dalla passione politica. Non si tratta però di elettori italiani all’uscita del seggio, ma di una variopinta folla di brasiliani, vestiti con colori sgargianti, radunatisi a piazza Navona in un’assolata domenica di inizio ottobre per eleggere il loro presidente. Molti sono in rosso, altri indossano abiti verde e oro. Il rosso rappresenta il Partito dei lavoratori (Pt) di Luiz Inácioda Silva, il verde e l’oro caratterizzano i sostenitori di Jair. I momenti di tensione registratisi a Roma – dove è dovuta intervenire la polizia locale per riportare la calma – si sono ripetuti in numerose città, in Europa e fuori, segnalando quanta ostilità abbia contraddistinto la prima tornata del voto per ...