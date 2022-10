Luigi Genovese | il figlio di Francantonio resta fuori dall’Ars dopo il riconteggio | al suo posto l’ottavo eletto della lista di Cateno De Luca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022)con (brutta) sorpresa per i. La verifica del risultato delle Regionali siciliane chiesta daDeha ribaltato l’esito perdall’Assemblea regionale siciliana il 26ennedel più noto, l’ex deputato del Pd arto nel 2014 per lo scandalo sulla formazione professionale. L’ex sindaco di Messina, invece, ha incassato un altro deputato salendo a quota otto (lui compreso). “Ci abbiamo creduto senza mai tentennare ed è stata una vittoria bellissima! Grazie di cuore: sono onorato di poter servire ancora la mia terra”, festeggiava il giovaneil 27 settembre, credendosi confermato per altri cinque anni tra gli ...