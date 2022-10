Luca Madonia | ecco ' Non mi basta' | fuori il nuovo singolo dell' ex Denovo

imusicfun.it

... Rosanna Banfi e Simone Casula Alex Di Giorgio e Moreno Porcu Ema Stokholma e Angelo... Dal 27 giugno 2010 al 9 settembre 2011 conduce conTelese In onda , programma che lascerà in ...... Rosanna Banfi e Simone Casula Alex Di Giorgio e Moreno Porcu Ema Stokholma e Angelo... Inoltre affiancaBarbareschi ne Il grande bluff, e conduce con Fiorello Un disco per l'estate. ... Luca Madonia, il nuovo singolo “Non Mi Basta”, implicito invito a vivere il presente É uscito "Non mi basta” il singolo che segna il ritorno di Luca Madonia su etichetta Musica Lavica Records e prodotto da Denis Marino e Luca Madonia. Il singolo offre un'anticipazione del nuovo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...