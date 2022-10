Luca Capizzi | in tutti gli store digitali il nuovo singolo “Grandi”

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 11 ottobre 2022) … la vera amicizia in una canzone… E’ uscito ildel cantautoredal titolo “”, una ballad intensa e intima che parla di amicizia e di fiducia.: “abbiamo tanti amici, ma su chi possiamo realmente contare? Ecco, il brano parla proprio di quel tipo di amicizia, quella pura, parla di quella persona che non giudica i tuoi errori e ti sostiene nel momento del bisogno. Che ti capisce anche solo con uno sguardo per sapere come stai”. La canzone, che porta anche la firma di Francesco Sponta (testo) e Marco Di Mento (musica), uscirà ad ottobre anche in versione spagnola “Grandes”.nasce a Liestal, Basilea Campagna (Svizzera) il 7 dicembre 1989. Nelle vene gli scorre sangue italiano da parte ...